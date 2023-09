Il 9 e il 10 ottobre torna la tradizionale Fiera di Sant’Onorato

Il 9 e 10 ottobre torna la tradizionale Fiera di Sant’Onorato che, come da qualche anno a questa parte, interesserà il centro cittadino secondo il plateatico approvato nel 2021.

Dopo la soddisfacente e ordinata esperienza del 2022, anche quest’anno il check point di accettazione per i commercianti sarà allestito presso l’aula consiliare “Luigi Einaudi” e sarà operativo dalle ore 9:00.

I banchi saranno aperti al pubblico dalle 12:00 del lunedì 9 ottobre alla mezzanotte del martedì 10 ottobre.

La macchina organizzativa che rende possibile questo atteso appuntamento commerciale – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – è partita come sempre con largo anticipo. Agenti e funzionari sono al lavoro affinché tutto si svolga in maniera ordinata allo scopo di offrire un’esperienza piacevole tanto per chi acquista quanto per chi vende sui banchi e nei negozi.

Oltre alle tradizionali celebrazioni religiose a cura della Parrocchia di San Pietro, diverse le associazioni che hanno organizzato eventi dedicati al Santo Patrono.

Lunedì 9 ottobre, con inizio alle ore 21:00, si terrà il concerto degli Zeta13, storica band fondana nata tra gli anni '60 e '70 che si esibirà in un vasto repertorio di grandi classici della musica leggera italiana degli ultimi 40 anni. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Fondi, gode del patrocinio del Comune di Fondi.

Dal 1° al 9 ottobre, dalle 19:00 alle 22:00, nei locali della Giudea, sarà possibile ammirare la mostra fotografica "Sguardo da Fondi a Dachau" organizzata da Fotografichementi in occasione dei 10 anni dalla fondazione dell’associazione e dei 25 anni dalla sottoscrizione del gemellaggio.

Eventi anche presso la Chiesa di San Pietro che, domenica 8 ottobre, ospiterà un doppio appuntamento musicale. A partire dalle 19:00 si esibirà infatti la banda musicale di San Giorgio a Liri che, partendo da Viale della Libertà, percorrerà Corso Appio Claudio, Viale Vittorio Emanuele III, piazza IV Novembre e piazza De Gasperi per poi tornare in Piazza Duomo. In quest’ultima, a partire dalle 20:30, si terrà il concerto dell’Orchestra di Fiati San Giorgio a Liri diretta dal Maestro Carlo Morelli.

Sabato 7 ottobre, subito dopo la Messa delle 18:00 presso la chiesa di San Pietro, si terrà inoltre un convegno sulle antiche reliquie dei Santi a Fondi. Durante l’incontro verrà fatto il punto sulle recenti scoperte storico-archeologiche che hanno interessato la chiesa di San Tommaso d’Aquino (all’interno del chiostro di San Domenico).

Torna, infine, anche l’appuntamento con la giornata straordinaria di donazione a cura dell’Avis Fondi. L’iniziativa, “Sangue donato, ombrello regalato”, si terrà martedì 10 ottobre, dalle 7.30 alle 10:00, al piano terra dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. A tutti i partecipanti verrà donato il famoso gadget di Sant’Onorato che, secondo la tradizione locale, è considerato un portafortuna. È consigliabile la prenotazione, anche tramite WhatsApp, al numero 320-7670529.

Il programma di Sant'Onorato 2023 in sintesi

DOM 1 - LUN 9 OTT

18:00 - 22:00 | Mostra fotografica "Sguardo da Fondi a Dachau" - Giudea - Ass. cult. Fotografichementi

SABATO 7 OTTOBRE

10:00-23:59 | Mercatino dell'artigianato e dell'antiquariato - Piazza Unità d'Italia - Ass. Artigianando

9:30 – convegno sulle antiche reliquie dei Santi a Fondi – Chiesa di San Pietro

DOMENICA 8 OTTOBRE

10:00-23:59 | Mercatino dell'artigianato e dell'antiquariato - Piazza Unità d'Italia - Ass. Artigianando

19:00 | Esibizione Banda musicale di San Giorgio a Liri – Da Viale della Libertà a Piazza De Gasperi – Parrocchia di San Pietro

20:30 | Concerto Orchestra di Fiati San Giorgio a Liri – Piazza Duomo – Parrocchia di San Pietro

LUNEDI’ 9 OTTOBRE

12:00-23:59 | Fiera di Sant’Onorato

10:00-23:59 | Mercatino dell'artigianato e dell'antiquariato - Piazza Unità d'Italia - Ass. Artigianando

21:00 | Concerto Zeta 13 – Piazza Duomo – Ass. Pro Loco Fondi

MARTEDI’ 10 OTTOBRE

07:30-23:59 | Fiera di Sant’Onorato

10:00-23:59 | Mercatino dell'artigianato e dell'antiquariato - Piazza Unità d'Italia - Ass. Artigianando

7:30 – 10:00 | Sangue donato, ombrello regalato – piano terra ospedale “San Giovanni di Dio – Avis Fondi

MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE