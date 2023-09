Il 29 settembre l'evento musicale "Indigeni" con musica, proiezioni e live painting

Dopo il successo dello scorso 31 agosto al Chiostro di San Domenico, Symposion Events torna in scena con un nuovo appuntamento in programma venerdì 29 settembre, a partire dalle 21:30 presso il Co.co_Cookery_Cocktail.

Grandi protagonisti dell’evento saranno Ilona dell’Olio (pittrice e cantante italiana) e Chris Blakey (cantante, produttore e musicista inglese). “Lunar Dreams”, il progetto elettronico che presto porteranno in tour in diverse città italiane e che è nato dai paesaggi eterei di Fuerteventura (Isole Canarie), è stato creato prendendo influenza dall’isolamento forzato, dall’ambiente circostante, dalla natura dell’isola, dalle opere d’arte di Ilona e dal surf. Le voci di Ilona e Chris si fondono su un letto si synth spumeggianti e trame che si gonfiano e si abbassano come il mare e le onde. La performance dal vivo sarà un’esperienza coinvolgente caratterizzata da un’interazione tra musica, proiezioni e pittura dal vivo.

Un dolce ritorno quello di Ilona nella nostra patria, dopo aver vissuto e consolidato il suo percorso artistico a New York, Miami, in Brasile e infine a Fuerteventura.