On Broadway Academy: la scuola di recitazione da il via alle iscrizioni 2023/24

La scuola di recitazione On Broadway, con sede a Fondi annuncia che sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno accademico 2023 - 2024 per i seguenti corsi: teatro, cinema, doppiaggio, musical e canto rivolti a bambini, ragazzi e adulti.

Gli allievi saranno messi a contatto con il fascino della recitazione (dizione, uso della voce, studio del personaggio, interpretazione corporea e recitativa, nozioni di regia), con i meccanismi complessi e fantastici della scenografia, dell’illuminotecnica, del sonoro, del canto e della musica, tutto ciò, con lezioni di carattere teorico e pratico e anche con la presenza all’effettuazione delle varie fasi di esecuzione di un’opera teatrale. Avranno anche modo di partecipare attivamente a tutte le numerose attività, di recitazione, di allestimento e regia dello spettacolo, delle luci, del sonoro e della creazione delle scenografie e dei costumi.

La scuola di recitazione On Broadway, diretta dall'attore pontino e produttore Giovanni Pannozzo, è una realtà stimolante e aperta, un centro di pensiero, cultura e divertimento con un insieme di spazi da condividere e un gruppo di persone che si ritrovano periodicamente per emozionarsi, divertirsi e imparare in maniera libera e creativa, coordinati da attori, registi, cantanti e tecnici di comprovante e pluriennale esperienza.

Per informazioni e iscrizioni contattare: +393791393042 - info@onbroadway.it - www.onbroadway.it Facebook/ Instagram: onbroadwayacademy.