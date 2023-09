Sperlonga: al Museo i prossimi appuntamenti del FONDIfilmFESTIVAL con i cortometraggi inediti di Eduardo Solá Franco

Il Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga ospita i prossimi appuntamenti del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse XXII, in programma alle ore 18.00 di domenica 1°, sabato 7 e domenica 8 ottobre. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito.

Nel corso dell’incontro di domenica prossima saranno presentati e proiettati nell’ambito della sezione “Paesaggio Audiovisivo Pontino” due cortometraggi inediti in Italia: si tratta di “El ritual” e “The magic Herb”, realizzati nel 1974 da Eduardo Solá Franco, prolifico e poliedrico artista ecuadoregno, autore di dipinti, sculture, illustrazioni per riviste e film, scenografie, opere teatrali, poesie e romanzi, balletti e film sperimentali pluripremiati.

Dopo il saluto del direttore del Museo Cristiana Ruggini, e una presentazione del direttore artistico del FFF Marco Grossi, le proiezioni saranno introdotte dalla ricercatrice Maria Belen Moncayo, direttrice dell’Archivio Nuevos Medios Ecuador, la quale delineerà anche il percorso biografico e professionale di Eduardo Solá Franco.

Nato a Guayaquil, in Ecuador, nel 1915 e morto a Santiago del Cile nel 1996, l’artista visse in Europa per trent’anni, venti dei quali tra Roma, Venezia e Firenze. Appena ventenne, fu disegnatore per la Paramount Pictures e cartoonist alla Walt Disney. Apprese le prime nozioni di regia da Jean Cocteau, che nel 1948 lo invitò ad assistere alleriprese del suo film “Les parents terribles”, dal 1956 iniziò a realizzare i suoi “film sperimentali” – ben 50, girati in Italia, Spagna, Stati Uniti, Peru ed Ecuador, di cui 14 sono stati ritrovati. Tra questi, due sono stati girati a Sperlonga nel 1974: "El ritual" e "The Magic Herb".

I cortometraggi saranno proiettati nella versione riversata digitalmente dall’Archivio Nuevos Medios Ecuador sotto l’egida del Ministerio de Cultura y Patrimonio - Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación.