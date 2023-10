Il ciclo di Conferenze "Fondi 2030" promosso da Fondi Vera si è aperto con un’ottima partecipazione sull’Ambiente

La prima uscita di “Fondi 2030” è andata davvero bene. Nel corso della Conferenza tematica dedicata all’Ambiente, con cui Fondi Vera ha aperto questo nuovo ambizioso progetto di Partecipazione, la Sede del Movimento in Via Roma 64 ha registrato la presenza di tanti Cittadini, delegazioni di Associazioni e Partiti del territorio nella serata di Venerdì 29 Settembre.

Siamo molto soddisfatti del riscontro ottenuto e soprattutto dei contenuti della Conferenza. Con diversi interventi del pubblico che hanno aggiunto idee, riflessioni, suggerimenti alla relazione con cui abbiamo aperto i lavori dell’incontro. Poter contare sui contributi di Associazioni, Cittadini e professionisti ci permette di raccogliere input utili alla costruzione di un modello di Città che risponda alle criticità del territorio e sappia affrontarle - dichiara Francescopaolo De Arcangelis, Presidente di Fondi Vera.

La Conferenza, moderata da Daniele Notarianni ed introdotta dalla relazione del Gruppo di Lavoro Ambiente, coordinato da Paola Di Biasio e rappresentato per l’occasione da Milena Trani, si è confermata come un’opportunità di ascolto e condivisione su uno dei 17 temi che caratterizzeranno l’Agenda “Fondi 2030”. Che già nel mese di Ottobre tornerà a riunirsi per affrontare un altro obiettivo insieme alla Portavoce del Movimento, Valentina Tuccinardi.