Pubblicato il pieghevole "Speciale Sant'Onorato 2023"

È stato pubblicato a cura dell'Associazione Pro Loco, in collaborazione con la parrocchia di San Pietro di Fondi e il Comune, "Speciale Sant'Onorato" 2023.

Il pieghevole è dedicato al Patrono di Fondi, il file pdf è anche interattivo e rimanda ai contenuti multimediali di internet.

La versione cartacea sarà disponibile gratuitamente nelle edicole e attività fondane.

Diversi articoli e foto di approfondimento e novità su una figura così tanto amata a Fondi e che non finisce di stupire. Con i suoi portentosi miracoli e la sua formidabile vita.

All'interno tutti gli eventi in programma di quest'anno sui festeggiamenti religiosi e civili.

Gli altri articoli riguardano: le curiosità storiche sul busto reliquiario di Sant’Onorato; approfondimento e origini del patrono per riconoscerlo; le nuove importanti scoperte nella cappella di San Tommaso d’Aquino che saranno approfondite nel convegno in chiesa sabato 7 ottobre sulle reliquie dei santi e martiri fondani; alla scoperta di Peltuinum dove è nato sant’Onorato; la tradizionale fiera in città aperta da mezzogiorno del 9 alla mezzanotte del 10 ottobre.