Il sindaco plaude all’intensificazione dei controlli su microcrimine e schiamazzi notturni

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto esprime compiacimento per l'intensificazione dei controlli che, negli ultimi giorni, ha interessato, soprattutto in orario serale e notturno, alcune zone come il Palazzetto dello Sport, il litorale e il centro storico.

L'attività di pattugliamento, volta a prevenire principalmente episodi di microcriminalità, schiamazzi generati da gruppi di persone in stato di ubriachezza, focolai di spaccio e aggressioni causate spesso dall'alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di alcol e stupefacenti, è stata fortemente richiesta nei giorni scorsi nel corso di vari incontri con le forze dell'ordine.

Il primo cittadino ha infatti avuto modo di confrontarsi, oltre che con il nuovo dirigente del Commissariato di Fondi Raffaele Iasi, anche con il maggiore della Compagnia dei carabinieri di Terracina Saverio Loiacono, con il sottotenente dei carabinieri Massimo Marenna e con il Capitano delle Fiamme Gialle di Fondi Diego Lauretti con i quali si è instaurato sin da subito un rapporto di reciproca collaborazione con frequenti incontri e aggiornamenti.

Proprio i recenti controlli disposti da polizia e militari dell’Arma hanno consentito di rintracciare celermente un uomo fuggito dal pronto soccorso dopo essere stato fermato a seguito di un grave episodio di disordine in un luogo pubblico nella zona delle Benedettine. È stato inoltre possibile identificare diversi stranieri che ora sono sorvegliati speciali e denunciarne altri per crimini senz’altro minori ma tali da generare e diffondere tra la popolazione una percezione di scarsa sicurezza. Lo scorso sabato, infine, un uomo è stato arrestato per spaccio.