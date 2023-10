Il sindaco e lâ€™assessore Notarberardino in visita allo stabilimento Riviera Mallozzi di Anzio dedicato alla DisabilitÃ 

Anche il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l'assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino, assieme ai primi cittadini del litorale e ai direttori Asl delle Aziende Sanitarie laziali, hanno preso parte sabato mattina alla visita allo stabilimento Riviera Mallozzi, sul litorale di Anzio.

Un evento organizzato dall'assessore all'Inclusione Sociale e Servizi alla famiglia della Regione Lazio Massimiliano Maselli per far conoscere ai primi cittadini della regione una realtà eccellente dalla quale prendere ispirazione per rimuovere barriere sociali e architettoniche dalle spiagge del litorale.

Il progetto Riviera Mallozzi è dedicato alle persone con disabilità e, a distanza di tre anni dall'avvio in piena pandemia, ha già coinvolto oltre 12mila persone alle quali, questo modello da emulare in tutto il territorio marittimo laziale, ha già donato sorrisi, benessere ma anche spensieratezza per accompagnatori e familiari in quanto offre anche servizi di salvataggio e primo soccorso.

Lo stabilimento nel corso di tre anni di attività è infatti divenuto a tutti gli effetti un fiore all'occhiello dell'inclusione nazionale. Per il sindaco di Fondi Maschietto e per l'assessore Notarberardino la mattinata è stata l'occasione per studiare i dettagli ed il funzionamento del lido e per interloquire con l'assessore Maselli e con la manager della Asl di Latina Silvia Cavalli.