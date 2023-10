Domenica 8 dalle ore 10 alle 13 Gazebo di Fondi Vera nel Parco Bruno Semenzato

Tra i principali obiettivi del nostro Movimento di Partecipazione Politica da tre anni a questa parte c’è senza alcun dubbio la volontà di coinvolgere la Comunità locale, ogni Cittadino, e fare in modo che crescano e l’interesse per la vita politico-amministrativa locale e la consapevolezza che sia possibile fare di Fondi una Città migliore - afferma il Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis.

Dopo le tappe dei mesi scorsi a San Magno, in Piazza Matteotti, al Campo Boario, al Portone della Corte, al Mercato domenicale, alle Querce ed a Porta Roma, Domenica 8 Ottobre saremo tra la gente del Salto, con un Gazebo collocato nel Parco Bruno Semenzato alle spalle della Parrocchia Regalità di Maria Santissima e San Pio X, dalle ore 10 alle ore 13.

Vogliamo favorire la Partecipazione dei Cittadini, desideriamo riaccendere l’interesse delle persone nei confronti della Politica. Dopo la pausa estiva riprendiamo il tour nel quartieri ripartendo dal Salto. Desideriamo incontrare i cittadini per discutere le problematiche del vivere quotidiano e cercare insieme soluzioni percorribili. Siamo aperti ad ogni richiesta, critica, proposta o suggerimento che ci vorranno sottoporre dialogando con noi - annuncia la Portavoce Valentina Tuccinardi.

All’iniziativa, che vedrà la partecipazione del Consigliere Comunale Francesco Ciccone, sono invitati a partecipare amici, sostenitori, residenti e commercianti del Salto e di tutta la zona. Come già avvenuto per ogni tappa precedente anche in questa occasione, dopo la mattinata al Salto di Fondi, il Movimento riassumerà i suggerimenti raccolti, le criticità espresse, le idee condivise con i Cittadini.