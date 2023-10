Ciccone chiede con urgenza un tavolo permanente sulla prevenzione ed il contrasto agli incendi boschivi

Il territorio brucia ininterrottamente da mesi. E dalle Istituzioni registriamo un silenzio assordante. Che non contribuisce certo a rassicurare i Cittadini, chi vive in collina, chi ama la natura, chi ci lavora. Anzi.

Dispiace ravvisare come la Campagna Antincendio evidentemente non abbia funzionato come doveva. Anche se sarebbe meglio dire che per l’ennesima Estate è mancata un’azione coordinata tra gli Enti.

Quando si inizieranno a far rispettare le Ordinanze ed i divieti di pascolo nelle aree percorse dal fuoco? Quando sarà rispettato l’obbligo di rimuovere la vegetazione stagionale dai bordi stradali? Quando si convocheranno tavoli di lavoro intercomunali?

Avvistamento statico e dinamico non c’è. Protocolli d’intesa con Associazioni e Comitati di zona per il controllo del territorio montano non ci sono. Non basta aggiornare il Catasto incendi se poi manca il controllo di quelle aree. Serve concretezza, serve dare ascolto ai preziosi suggerimenti che ogni anno le Associazioni Ambientaliste non fanno mai mancare, ed invece accade puntualmente il contrario.

Questa mattina ho inviato la richiesta di convocazione di un’apposita Commissione Consiliare Ambiente ed è mia intenzione sollecitare in tutti i modi possibili l’istituzione di un Tavolo permanente sulla prevenzione ed il contrasto agli incendi boschivi. Così non si può andare avanti - annuncia il Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone.