Sperlonga: la cronaca della gara di ieri "Sulla Via di Ulisse"

E’ toccato alla quarta edizione della Granfondo Sulla Via di Ulisse mettere la parola fine a due circuiti di Mtb che hanno riscosso quest’anno un grande successo di partecipazione, il New Marathon Lazio e il Centro Italia Bike. Entrata nel circuito in extremis, prendendo il posto della Marathon dei Monti Aurunci annullata in primavera, la prova di Sperlonga (LT) ha visto in gara biker ancora pieni di voglia di competere, quasi rammaricati per la fine della stagione nazionale sulle ruote grasse.

La gara era distinta su due percorsi. Nel Marathon c’è stata una vasta selezione lungo i suoi 61 km per 1.890 metri. A emergere è stato Emiliano Dominici (Gs Ciclotech) autore di una prova sontuosa chiusa in 3h06’12” con ben 4’02” di vantaggio su Michele Angeletti (Bike Therapy) e 9’39” su Mirko Zanni (Triciclo Sidicino). In campo femminile sfida a due che ha premiato alla fine Elena Maria Saffioti in 3h58’48” con 18’13” su Chiara Pedace, entrambe del Full Gas Bike Team.

Nel tracciato Point to Point di 40 km per 1.100 metri la vittoria è andata a Vincenzo Della Rocca (Team Over the Top) che in 2h01’06” ha prevalso per 3’18” su Palmiro Toti (Ciociaria Bike) e per 4’32” su Danilo Lanni (Estasi Mountain Bike). A Marcella Di Fiore la gara femminile: la portacolori del Center Bike ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 2h52’53” precedendo di 19’25” Vanessa Buzzanca (Aniene Bike). In totale ben 223 gli arrivati al traguardo.

Il successo della creatura dell’Aurunci Cycling Team va condiviso con chi ha collaborato, dal Parco Regionale Riviera di Ulisse che ospitava il tracciato di gara ai Comuni di Sperlonga, Itri e Fondi che hanno dato il loro patrocinio, dalle società che hanno affiancato l’organizzazione alle tante associazioni coinvolte. Nei prossimi giorni verrà comunicata data a e sede delle premiazioni finali dei due circuiti, probabilmente condivise nella stessa occasione.