Domenica 22 ultimo appuntamento di Viaggio nell'arte 2023, VI edizione

Si terrà domenica 22 ottobre, presso la Sala Grande del Palazzo Caetani di Fondi, l’ultimo appuntamento della Rassegna Viaggio nell'Arte 2023, dedicata a Michele Venditti, organizzata dall’associazione Ginepro Art e giunta alla sua sesta edizione. Un altro pomeriggio all’insegna dell’arte nelle sue diverse sfumature.

Il Viaggio comincerà alle ore 17.00 con la mostra fotografica di Vincenzo Bucci dal titolo “L’ecologia della Bellezza”, uno sguardo nell’ambiente sotto diverse sfumature. Vincenzo Bucci, fondano, è “fotografo per passione”. Fonda a Roma nel 1988, il circolo fotografico IRIS 88 e a Fondi, nel 2013, l’Associazione culturale FotograficheMenti. Organizza numerose mostre fotografiche, personali e collettive. Le sue foto sono presenti in svariati libri, calendari, quotidiani e riviste.

A seguire, alle 18.00, il concerto dell’orchestra di fiati Anxur Music Ensemble, diretto dal M° Luca Cervoni. Dopo il debutto nell’aprile del 2022 a Terracina, il complesso, si è esibito in altri concerti in diverse città, tra cui Roma e l’Aquila, riscontrando un grande successo di pubblico e di consensi. La musica dell’Ensemble abbraccia diversi generi: dai classici del melodramma alla musica originale per banda, dalle colonne sonore alle pagine tradizionali italiane e non. L’ensemble è animato da uno spirito di condivisione della propria passione con lo slogan che recita: Suoniamo insieme e divertiamoci!

Alla fine dell'evento ci sarà la degustazione gastronomica accompagnata dai vini dell'azienda agricola Casale del Giglio. La sala ha posti limitati. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi. Info, costi e prenotazioni al 3471710524 oppure 3477016353. Si raccomanda la puntualità e di disdire qualora non vi sia più possibile partecipare. Un pomeriggio, dunque, da non perdere.

La rassegna è patrocinata dell'Ente Parco Regionale Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dal Comune di Fondi.