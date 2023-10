Dopo la demolizione di lunedÃ¬ Ciccone chiede un Piano Antenne efficace

All’alba del 29 Novembre 2022 un’antenna S.R.B. veniva issata in pieno centro a Fondi, con lavori in tempi da record. Allertati dai residenti abbiamo seguito la questione sin dal primo momento. Perplessi sull’iter e dubbiosi su più aspetti, il tempo ci ha dato ragione e Lunedì mattina partiranno i lavori di demolizione dell’impianto di telefonia mobile ubicato in Via Mola della Corte.

Nel corso dei mesi abbiamo evidenziato come da PRG la zona fosse considerata VT Verde pubblico territoriale, come nel quartiere vivessero famiglie con bambini fragili. A pochi metri si trovano ed operano ancora oggi un Asilo molto frequentato ed una struttura per anziani.

Le verifiche hanno confermato ciò che pensavamo.

Sono meno di quelli indicati i metri che dividono la struttura dai corsi d’acqua adiacenti, e non dimentichiamo che a distanza di poche decine di metri negli ultimi anni sono stati rinvenuti resti di un anfiteatro romano, nella stessa zona è inoltre presente il Monumento Naturale Mola della Corte – Capodacqua – Settecannelle gestito dal Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci, e nell’area operano anche laboratori alimentari.

Fondi Vera aveva chiesto al Sindaco di emettere un’Ordinanza di sospensione dei lavori al fine di permettere agli uffici preposti ed al Gruppo Tecnico di Valutazione di procedere con una dettagliata verifica dei documenti e pareri. Abbiamo chiamato in causa anche la Regione e l’ARPA Lazio – Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio per conoscere la loro opinione in merito.

Il nostro Capogruppo Consiliare ha scritto anche alla Provincia di Latina ed al Consorzio di Bonifica chiedendo di dare riscontro alla richiesta di parere PAI presentata dalla INWIT S.p.A. ed in assenza del quale la stessa ha sempre ritenuto di poter dare il via ai lavori reputando come silenzio assenso il fatto che nessun provvedimento di diniego fosse sopraggiunto. Lunedì finalmente si chiuderà questa vicenda.

Il gestore, riconoscendo le motivazioni addotte dall’ufficio tecnico, il quale ha dimostrato che l’area è effettivamente soggetta a vincolo paesaggistico e che l’opera era stata realizzata in difformità rispetto a quanto comunicato nella Scia, ha infatti deciso di eseguire l’ordinanza di abbattimento emessa dal Comune di Fondi in data 18 Agosto 2023 - comunicano Sindaco ed Assessore al ramo.