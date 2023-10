Il 24 ottobre ricorre il World Polio Day e verrÃ  affisso uno striscione sulla Casa Comunale per sensibilizzare l'opinione pubblica

Anche il Comune di Fondi aderisce al World Polio Day istituito allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle gravi conseguenze della Poliomielite. La Giornata mondiale della Polio ricorre il 24 ottobre ed è un momento di riflessione per fare il punto sui progressi compiuti nella lotta contro questa malattia e raccogliere risorse ed energie per continuare a combatterla.

Al livello locale la campagna è sostenuta dal Rotary Club Terracina-Fondi che, in quanto parte del Rotary International, da 35 anni si impegna con raccolte fondi, iniziative concrete e attività di sensibilizzazione per l'eradicazione della poliomielite.

Il prossimo martedì, per tenere alta l'attenzione su questi temi, verrà affisso uno striscione sulla facciata della Casa Comunale con la scritta "End Polio Now".

I soci del Rotary hanno contribuito alla causa con oltre 2,1 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volontariato per proteggere circa 3 miliardi di bambini in 122 Paesi da questa malattia paralizzante. Oggi, la polio rimane endemica solo in Afghanistan e Pakistan. Ma è essenziale continuare a lavorare per mantenere liberi dalla polio gli altri Paesi. Se oggi dovessimo interrompere tutti gli sforzi di eradicazione, entro 10 anni la polio potrebbe paralizzare fino a 200.000 bambini ogni anno.