Domenica 29 sotto il Castello la gara "Fondi in rosa"

Tutto pronto per “FONDI IN ROSA”, la gara podistica nazionale di 8,6 Km che si terrà domenica 29 ottobre a Fondi per sostenere la lotta al tumore al seno. Parallelamente alla corsa competitiva si svolgerà una passeggiata aperta a tutti, persino ad anziani, bambini e mamme con passeggini al seguito, di 3 chilometri complessivi. Quest’ultima percorrerà le stradine del centro storico e avrà lo scopo di veicolare in maniera capillare un forte messaggio di sensibilizzazione.

L’evento è organizzato dall’ASD Olimpia Lazio in collaborazione con l’Associazione A.N.D.O.S. ODV (Associazione Nazionale Donne operate al seno) Comitato di Fondi. La gara, che si svolge sotto l’egida della UISP (Unione Italiana Sport per tutti - Comitato Territoriale di Latina APS), gode del patrocinio del Comune di Fondi, del Consiglio regionale del Lazio e del Parco naturale regionale Monti Ausoni e lago di Fondi, rientra tra gli eventi del programma “FONDI CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT” ed è valida quale tappa del Grande Slam Natalino Nocera.

Questo tipo di iniziative – spiegano gli organizzatori - sono estremamente importanti per aumentare la consapevolezza sulla prevenzione e la cura del tumore al seno. Siamo certi che l’impegno della nostra Società sportiva avrà un grande impatto. Gli eventi sportivi, del resto, attirano l’attenzione di molte persone, soprattutto se vissuti nel cuore della città, e offrono un’opportunità per coinvolgere la comunità in modo incisivo.

Noi tutti – aggiungono Stefano Prota e Regina Abagnale, rispettivamente presidenti dell’OLIMPIA LAZIO e del comitato di Fondi dell’ANDOS - ci auguriamo che l’evento “Fondi in Rosa” sia un grande successo e che possa contribuire in modo significativo alla lotta contra il tumore al seno. Con oltre 400 iscritti, già i giorni precedenti alla gara stanno dimostrando come lo sport possa essere uno strumento formidabile per promuovere cause importanti e sensibilizzare la società su tematiche di salute.

L’impegno e la dedizione dell’Associazione A.N.D.O.S. nel sostenere le donne operate al seno e nel promuovere la ricerca – conclude il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto che sarà in pole position con la sua maglietta rosa - sono davvero ammirevoli. Un sentito ringraziamento per l’impegno va naturalmente all’ASD OLIMPIA LAZIO che ha messo in moto una macchina organizzativa formidabile. L’iscrizione di oltre 400 persone è un segnale importantissimo che auspichiamo possa far arrivare il messaggio che tutti insieme vogliamo lanciare, ossia l’importanza della prevenzione per combattere il tumore alla mammella, ben oltre i confini locali.