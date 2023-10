Il presidio per la pace tenutosi questa mattina in piazza IV Novembre

L’unica strada da seguire è quella della pace ed oggi, in piazza IV Novembre a Fondi, quel bisogno di pace è diventato un unico grido di speranza.

Associazioni, sindacati, partiti, cittadini e rappresentanti delle istituzioni sono scesi in piazza per difendere i diritti umani in un momento di crisi umanitaria senza precedenti che sta travolgendo la popolazione delle terre di Palestina e d’Israele.

Abbiamo chiesto il cessate il fuoco e la costruzione di società pacifiche e democratiche, esprimendo solidarietà e vicinanza a chi sta soffrendo. Abbiamo spiegato le ragioni di questo folle confli o che crea rabbia, sconforto e dolore. Abbiamo accolto con favore l'idea del Vicesindaco di Fondi, Vincenzo Carnevale, per la quale il consiglio comunale potrebbe approvare una mozione in favore della pace in Medioriente. E ci auguriamo non solo che ciò avvenga, ma che possa rappresentare un momento di unità di tutte le forze politiche cittadine.

Siamo scesi in piazza convinti e pronti a fare la nostra parte per sostenere il cammino di una pace giusta e duratura. E continueremo a farlo, insieme, fin quando sarà necessario.