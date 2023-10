Ottima risposta di pubblico per la seconda conferenza di "Fondi 2030"

Anche la seconda uscita di “Fondi 2030” ha raccolto un’ottima risposta di Partecipazione, che conferma la bontà dell’iniziativa intrapresa dal Movimento civico presieduto da Francescopaolo De Arcangelis. Nel corso della Conferenza di Venerdì 27 Ottobre dedicata alla Mobilità la Sede di Via Roma 64 ha registrato l’importante presenza di tanti Cittadini, ma anche delegazioni di Associazioni e Partiti del territorio.

Non può che farci piacere il successo di partecipazione che ha riscosso anche la seconda tappa di Fondi 2030, con un tema assolutamente fondamentale per lo sviluppo della Città. La mobilità, d’altronde, è una delle principali sfide che un’Amministrazione Comunale lungimirante deve porsi ed affrontare, perché collegata alla crescita economica, alla riduzione dell’inquinamento, all’idea di Città che vogliamo trasmettere - dichiara De Arcangelis, Presidente di Fondi Vera .

La Conferenza, moderata da Paola Di Biasio ed introdotta dalla relazione del Gruppo di Lavoro Viabilità, coordinato da Andrea Orticelli, ha toccato argomenti di grande attualità come le carenze del trasporto pubblico locale, l’isolamento che il comprensorio soffre da decenni, la quasi totale assenza di percorsi ciclabili, i problemi di circolazione e in-sicurezza stradale che riguardano praticamente tutto il territorio cittadino. Ma anche la segnaletica orizzontale e verticale tutt’altro che capillare, le difficoltà di spostamento per soggetti fragili, il mancato collegamento delle periferie con il centro.

Anche in quest’occasione non ci siamo soffermati ad elencare le criticità ma abbiamo provato a dare risposte, abbiamo raccolto i suggerimenti dei presenti, abbiamo volutamente coinvolto tutti gli attori della strada, perché siamo fermamente convinti, oggi più di tre anni fa, che a questa Città serva un Osservatorio per la Mobilità, come proponemmo nel nostro Programma Elettorale - commenta il Consigliere Comunale Francesco Ciccone.