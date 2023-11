Il 18 novembre trekking e musica all’interno del Parco dei Monti Aurunci

Musica, natura e attività fisica il prossimo 18 novembre con l’iniziativa “Trekking e musica all’interno del Parco dei Monti Aurunci”.

La giornata prenderà il via alle ore 9:00 e si snoderà tra l’orto botanico e la Chiesa di Santa Maria Romana con l’accompagnamento musicale della sassofonista Laura Venditti.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Fondi con il patrocinio del Parco naturale dei Monti Aurunci, fa parte del programma ufficiale di Fondi Città europea dello sport 2023.

I partecipanti raggiungeranno con l’auto la sbarra di via Querce e poi percorreranno insieme il sentiero che porta alla chiesetta (6 km) dove si terrà il concerto della talentuosa musicista. L’evento musicale durerà circa un’ora.

Attività fisica all’aria aperta, musica e possibilità di vivere la natura traendone infiniti benefici. Questa iniziativa – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – coglie appieno lo spirito del titolo di Città europea dello Sport. Si tratta infatti di un evento indicato per tutti, per le famiglie, per i bambini e persino per gli anziani. Un ringraziamento va al Parco e a Laura Venditti che ha aderito arricchendo i benefici psicofisici di chi parteciperà all’iniziativa.