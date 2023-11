Il 21 novembre l'incontro "Obiettivo SostenibilitÃ : facciamo la differenza. Sfide e opportunitÃ  per le PMI"

La Banca Popolare di Fondi, in collaborazione con The European House – Ambrosetti, organizza il 21 novembre p.v. l'incontro: "Obiettivo Sostenibilità: facciamo la differenza. Sfide e opportunità per le PMI" presso l’Auditorium della Direzione Generale in Via Appia km 118,600 a Fondi.

L’obiettivo dell’incontro è quello di affrontare un tema di grande attualità poiché la sostenibilità è sempre più al centro delle strategie aziendali. Dall’anno fiscale 2025 il campo di applicazione degli obblighi informativi si amplierà anche alle PMI, arrivando a coinvolgere oltre 50.000 aziende in tutta Europa. La sostenibilità è quindi un tema complesso e multidimensionale. Quali sono gli strumenti oggi a disposizione delle aziende? Quali i principali ostacoli e le opportunità?

Dopo i saluti istituzionali, esperti di rilievo del settore condivideranno le loro prospettive ed esperienze, fornendo un quadro completo per gestire il complesso panorama della sostenibilità e delle tematiche ESG (Environmental, Social and Governance). In questo contesto le PMI dovranno giocare un ruolo significativo nell'implementare pratiche sostenibili, non solo per il loro beneficio, ma anche per contribuire positivamente all'ambiente circostante.

Il programma dell’incontro prevede i saluti iniziali da parte di:

Antonio Carroccia (Presidente, Banca Popolare di Fondi)

Salvatore De Meo (Parlamentare Europeo e Presidente della Commissione Affari Costituzionali)

Claudio Fazzone (Senatore della Repubblica e Presidente della Commissione Ambiente, Transizione Ecologica, Energia)

Giovanni Acampora (Presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina)

Beniamino Maschietto (Sindaco, Città di Fondi)

e successivamente gli interventi di: