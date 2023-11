Per il SERR 2023 sabato 18 Clean Up a Mola della Corte, Settecannelle e Capodacqua

Sabato 18 Novembre prende il via la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, Campagna che vede protagonista da anni la nostra Città attraverso le iniziative dell'Associazione Ambientalista Fare Verde. Anche quest'anno il Gruppo Locale guidato da Milena Trani aderisce alla SERR con una serie di iniziative, in collaborazione con altre Associazioni del territorio. Ad iniziare da Sabato 18 Novembre, con un'azione di clean up in Località Mola della Corte - Settecannelle - Capodacqua.

Dalle ore 9.30 Volontari e Cittadini si ritroveranno all'ingresso del Parco di Settecannelle per rimboccarsi le maniche e provare a dare un nuovo volto alla strada che collega con Via Provinciale per Lenola, meta tra le preferite degli incivili che amano abbandonate rifiuti. Dalle ore 10 alle ore 12, nell'area del Parco, Fare Verde e Plastic Free, con la referente locale Tina Di Fazio, proporranno laboratori di riuso e riciclo dedicati ai più piccoli, grazie alla disponibilità di altre realtà associative.

Sollecitati da diversi Cittadini e residenti della zona, abbiamo scelto di rimboccarci le maniche e Sabato mattina cercheremo di cambiare volto ad una delle strade più amate dagli incivili. Proprio in Via Mola della Corte, infatti, si registra un abbandono di rifiuti costante, e riteniamo fondamentale che anche nell'ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti ci si impegni per un'attività di Volontariato ambientale che sia concreta ed utile alla Città e ringrazio a nome di Fare Verde l'Associazione Plastic Free e la sua referente locale Tina Di Fazio, che promuovono insieme a noi questa azione - commenta Milena Trani.

La partecipazione è libera e gratuita. A tutti chiediamo di munirsi di guanti da giardinaggio e tanta buona volontà. L'iniziativa si chiuderà alle ore 12.30.

Fare Verde per questa attività ha richiesto ed ottenuto il Patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Aurunci.

Per informazioni: 347 31 61 521 - fareverdefondi@gmail.com.