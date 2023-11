Venerdì 17 torna la rassegna "I concerti dell'Accademia degli Sfaccendati" a Palazzo Caetani

Venerdì 17 settembre, alle ore 18:30, ottavo appuntamento della rassegna “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” nella bella Sala di Palazzo Caetani a Fondi che propone un concerto da non perdere del Duo pianistico formato da Betsabea ed Elia Faccini, giovane formazione tra le più apprezzate in Italia e all’estero per le proprie qualità tecniche e musicali di straordinario impatto comunicativo.

Il Piano Duo Faccini proporrà alcuni grandi capolavori del repertorio pianistico a quattro mani: dalla indimenticabile emozionante Fantasia di Schubert alla seducente Rapsodie espagnole di Ravel, a due trascrizioni dell’Ouverture-Fantasie “Romeo e Giulietta” di Čajkovskij e delle Danze Polovesiane di Borodin che Betsabea ed Elia hanno realizzato per pianoforte a quattro mani.

La Rassegna “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati al Palazzo Caetani di Fondi” è ideata ed organizzata dalla Coop Art di Roma con il sostegno del Ministero della Cultura, con la collaborazione del “Fondi Music Festival” e del M° Gabriele Pezone e con il patrocinio del “Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi” e del Comune di Fondi.

Info e prenotazioni: 3331375561 – 069398003