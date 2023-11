Trionfo italiano con la fondana Alessia Pecchia al WDSF World Championship

È con enorme gioia e fierezza che condividiamo in anteprima la notizia straordinaria: Alessia Pecchia, la brillante rappresentante della Dancing Queen Roma, ha conquistato il Primo posto Assoluto al WDSF World Championship a Calvia, in Spagna! Questa vittoria è un trionfo senza precedenti per l'Italia!

Nel cuore di una competizione accesa, Alessia ha sfidato e superato 15 nazioni provenienti da tutto il mondo. Tra i concorrenti, si sono trovati Paesi come Spagna, Lituania, Ungheria, Croazia, Turchia, Bielorussia, Austria, Taipei, Serbia, Portogallo, Bosnia and Herzegovina, Hong Kong, Kazakhstan, Georgia e Malaysia.

Il suo straordinario impegno, unito a un talento unico, ha portato l'Italia al vertice, dimostrando al mondo intero la grandezza del nostro Paese nella danza internazionale.

La Dancing Queen è incredibilmente orgogliosa di Alessia, e gioisce con lei per questo meraviglioso traguardo. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla crescita di Alessia e al raggiungimento di questo importante traguardo.

Alessia, sei un esempio brillante del meglio che la danza italiana può offrire al mondo!

Congratulazioni a te e a chi ti supporta per questo straordinario e commovente successo!