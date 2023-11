Il 02 dicembre presentazione e vivaversal del libro su Giulia Gonzaga

Presentazione vivaversal del libro: “Giulia Gonzaga la contessa di Fondi tra amori, intrighi e rivalità”, testo teatrale scritto da Stefania Maria Giulia Di Benedetto, che si terrà presso la Sala grande del Palazzo Caetani Colonna a Fondi (LT) nel pomeriggio di sabato 2 dicembre 2023 con inizio alle ore 18:00.

Organizzato dall'Associazione Pro Loco Fondi Aps e patrocinato dall'Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi; dal Comune di Fondi assessorato alla Cultura; dal Sistema Bibliotecario del Sud Pontino.

In collaborazione con l'Associazione "Drappo dell'Assunta" e promosso dall'Angolo del Caffè.

Tra i tanti scopi dell'Associazione Pro Loco Fondi c’è quello della promozione turistica, culturale, sociale e ambientale della Città di Fondi e del suo comprensorio. Per perseguire tale scopo, sono organizzati eventi durante l'anno che meglio mettono in evidenza le peculiarità della Città.

L’iniziativa ha lo scopo di presentare il primo testo teatrale in assoluto che riguarda la contessa Giulia Gonzaga vissuta a Fondi e in particolare nel Palazzo Caetani.

L’opera è stata pubblicata il 2 ottobre 2023 in “self publishing”, edito dall’Associazione Pro Loco Fondi, ed è in vendita in tutte le librerie del territorio e su Amazon.

Il libro ha un significativo valore storico, dedicato a una figura tanto affascinante quanto determinante per Fondi: Giulia Gonzaga Colonna, contessa di Fondi e duchessa di Traietto. Questo testo speciale è il risultato del profondo impegno e della passione dell’autrice Stefania Maria Giulia Di Benedetto, una scrupolosa ricercatrice storica che contribuisce a dare consistenza al mondo della ricerca storica, con centinaia di testi e immagini pubblicate attraverso la sua pagina Facebook, di cui è l'instancabile amministratrice: Misteri Pontini fin sui monti Aurunci, Ausoni e Lepini (@misteripontini).

Oltre alla sua dedizione all'approfondimento storico e alla professione di avvocato, fa parte del direttivo dell'Associazione Pro Loco Fondi Aps, dove ricopre il ruolo di segretario e direttrice.

Durante la serata, oltre al dialogo con l'autrice, saranno rappresentate alcune scene e verranno indossati costumi dell’epoca. Proiettati brevi videoclip e musica di accompagnamento. Un Vivaversal (che abbraccia diverse forme di espressione, esperienza e coinvolgimento).

Il lavoro teatrale è una celebrazione della realtà culturale e storica che caratterizza Fondi; incarna lo spirito di impegno e devozione che la Pro Loco Fondi promuove instancabilmente da oltre quarantacinque anni.

Quest’anno ricorrono i 510 anni dalla nascita di Giulia Gonzaga e la sua figura viene in questo testo portata alla ribalta grazie a una trama avvincente e ricca di dettagli accuratamente documentati.

La parte finale del libro pubblica alcune biografie di personaggi per consentire al lettore di comprenderne il carattere, le vicende personali e come le loro vite si intrecciarono con quella di Giulia Gonzaga. Al termine di alcune biografie è possibile la scansione dei QR-code che rimandano a foto, curiosità e approfondimenti di contenuti multimediali.

Per ogni informazione: 3297764644 (anche WhatsApp).