Diverse idee lanciate durante la conferenza del ciclo Fondi 2030 su Sicurezza e Legalità

La Sicurezza e la Legalità non sono concetti astratti, almeno per noi. Sono fattori imprescindibili per migliorare la qualità della vita di un luogo, una Città, un territorio. Dentro e fuori le Istituzioni.

Con queste parole il Consigliere Comunale Francesco Ciccone ha chiuso i lavori della Conferenza “Idee e proposte per una Città più Sicura”, promossa dal Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera.

L’incontro, che ha registrato la presenza dei rappresentanti locali di diverse associazioni di categoria, Cittadini ed esponenti delle Forze dell’Ordine, ha toccato in oltre due ore numerosi argomenti, provando a dare risposte e soluzioni in grado di arginare i fenomeni che si sono verificati e continuano a verificarsi sul nostro territorio e nel comprensorio. Eventi criminosi che non vanno assolutamente sottovalutati, al contrario bisogna studiarli e approfondire le loro origini.

Ringraziamo i Cittadini e le Associazioni che hanno partecipato all’incontro. La Conferenza, moderata da Tina Di Fazio, è stata introdotta dalla relazione del Gruppo di Lavoro Sicurezza e Legalità coordinato da Alessio Loborgo, ed ha rappresentato l’occasione per riflettere sui tanti episodi che hanno caratterizzato la cronaca locale dal 2020 ad oggi - commenta il Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis.

Senza sicurezza non c’è soddisfazione dei bisogni sociali e economici, non c’è sviluppo del territorio e si rischia di allontanare anche iniziative imprenditoriali e opportunità occupazionali, di cui la Città ha assolutamente bisogno. D’altronde una Città sicura è fatta di una cittadinanza soddisfatta, coesa, aperta e fiduciosa.