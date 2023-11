La Chiesa Granello di Senape celebra, per la prima volta in cittÃ , la Festa del Ringraziamento

È con immensa gioia e gratitudine che la Chiesa Granello di Senape annuncia la prima edizione della "Festa del Ringraziamento" a Fondi, un'occasione straordinaria che celebra la gratitudine, la condivisione e l'amore fraterno.

L'evento, interamente ideato e finanziato dalla Chiesa Granello di Senape, si svolgerà Giovedì 23 Novembre per la prima volta nella nostra amata città, presso La Tenuta di Davide, promettendo di essere un'esperienza indimenticabile di gioia e ringraziamento.

La Festa del Ringraziamento a Fondi non sarà solo un momento di celebrazione spirituale, ma anche una festa per i sensi. I partecipanti avranno l'opportunità di deliziare il palato con una varietà di cibi e dolci tipici preparati con amore e dedizione dai membri della comunità della Chiesa Granello di Senape.

L'atmosfera sarà pervasa da musica coinvolgente, entusiasmanti giochi a premio e, soprattutto, dalla condivisione di storie personali a tema ringraziamento. Sarà un momento speciale in cui le persone potranno connettersi, condividere le proprie esperienze e rafforzare il legame che unisce la comunità.

Ciò che inizialmente era stato pensato come un piccolo raduno casalingo, si è invece trasformato in un'esplosione di entusiasmo e partecipazione cittadina. Da un modesto numero di invitati, la notizia della Festa del Ringraziamento si è diffusa come un calore avvolgente, attingendo decine e decine di prenotazioni tra passaparola e diffusione social.

Non vediamo l'ora – aggiungono i coniugi Andrea e Simona Tagliavento - di condividere questo momento di grande gioia, riconoscenza verso Dio e amore reciproco con la comunità di Fondi, nella speranza che questa Festa del Ringraziamento diventi un appuntamento annuale ricco di significato, radicato nella tradizione e nei cuori di tutti noi.

La Chiesa Granello di Senape, inoltre, esprime la sua sincera gratitudine per il sostegno e la partecipazione straordinaria della comunità di Fondi. Questa festa e questo entusiasmo sono testimonianze tangibili del potere trasformante della gratitudine e della forza che scaturisce quando le persone si uniscono per portare avanti un obiettivo comune.