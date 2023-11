Sabato 25 ultimo appuntamento del FONDIfilmFESTIVAL 2023 con ospite Renato Chiocca

Sabato 25 novembre prossimo in Sala Lizzani è in programma l’appuntamento conclusivo del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse XXII. Protagonista della giornata sarà il regista pontino Renato Chiocca, che introdurrà le proiezioni di due suoi recenti lavori.

Il primo, inserito nella sezione “Cinema &/è Scuola” e che sarà proiettato alle 17.30, è il mediometraggio “Questi ragazzi” (2023), realizzato nell’ambito del progetto “Argento Vivo” dell’I.I.S. San Benedetto di Latina - Piano Nazionale di Educazione all’Immagine per le Scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e di cui l’Associazione Giuseppe De Santis è partner. È uno spaccato della vita a scuola di Gabriele, Francesco eMarika, tre ragazzi con disturbi dello spettro autistico in un Istituto Professionale che sperimenta ogni giorno nuove didattiche per l’autonomia.

Il secondo appuntamento, programmato alle 18.15 nella sezione “Immagini dal lavoro”, è con il lungometraggio “Tutto quello che sarà” (2022), che racconta la storia di Dennis, giovane residente in una casa famiglia che, dopo essere stato promosso a scuola nell’anno della pandemia, viene invitato dal suo educatore a unirsi al Girasoli Tour. Intraprende così un viaggio in bicicletta di 3.500 km nell’Italia nascosta dell’economia sociale, un tour che tocca 13 regioni, tante realtà, soprattutto di provincia, che mettono al centro delle loro attività le persone. Il film ha riscosso apprezzamenti in numerosi festival della penisola conquistando prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Terzo Settore al Festival Tulipani di Seta Nera di Roma, il premio per il Miglior documentario al Ponza Awards Film Festival e la Menzione speciale “CinecittàNews 2023” al Festival del Cinema Europeo di Lecce.

Sono onorato – afferma Renato Chiocca – di poter presentare al FONDIfilmFESTIVAL questi due film: il primo approderà tra poche settimane al Sottodiciotto Film Festival di Torino, il secondo ha “viaggiato” per tutta la penisola. Lo sento un po’ come un ritorno a casa.

Gli incontri e le proiezioni sono a ingresso gratuito.