Sperlonga: Sabato 25 lezioni itineranti di Storia e Cultura Enogastronomica

Identità culturale del territorio: questa è l’essenza del percorso che la giornalista e docente dell’ITS Academy Bio Campus Irene Chinappi ha creato ad hoc per gli allievi dell’ ITS Academy e che si snoda in lezioni itineranti di Storia e Cultura Enogastromica.

Il prossimo appuntamento è per sabato 25 novembre nelle affascinanti stanze del Museo Archeologico di Sperlonga: lo scrittore e archeologo Giorgio Franchetti presenterà il suo volume sugli antichi romani e l’archeocuoca Cristina Conte riprodurrà i piatti tipici dell’antica Roma per gli allievi del corso Manager della Ristorazione diretto da Fausto Ferrante.

“A tavola con gli antichi romani” è il titolo del volume di Franchetti che traghetta i suoi lettori in un viaggio nel passato per entrare nella quotidianità dei Romani e scoprire le loro abitudini e ritualità legate al consumo del cibo.

Grazie all’incontro con l’archeologo, sabato gli allievi dell’ITS Academy Bio Campus si potranno sedere virtualmente a tavola con i nostri antenati culturali per rispondere a una serie di domande come: “Quanto costava fare la spesa in epoca flavia? È vero che i Romani mangiavano sempre sdraiati? Quanto potevano spendere per allestire sontuosi banchetti? Quanti tipi di pane erano a disposizione dei Romani? Cosa mangiavano? Hanno sempre mangiato in questo modo? Quanto il cinema ha distorto questi concetti?”

Attraverso una lunga serie di immagini, l’incontro con Franchetti ricostruirà molti aspetti di questo interessante argomento, come i tipi di olio che venivano prodotti, il modo di bere il vino e, naturalmente, il famigerato garum.

Al termine ci sarà la possibilità di assaggiare alcune pietanze ricostruite in cucina dall’abile archeocuoca Cristina Conte, che ha collaborato al volume nella parte riservata alle ricette, basate sugli scritti di Catone, Varrone, Apicio e Columella.

Si potrà assaggiare la patina apiciana, il libum di Catone, l’epytirum su una fetta di panis cibarius, il savillum e bere un bicchierino di mulsum, il vino speziato al miele.

E' sempre una grande emozione - dice il dott. Franchetti - mettermi al comando di questa macchina del tempo virtuale e spostare le lancette dell'orologio indietro di più di 27 secoli. Come facciamo ormai da quasi cinque anni prenderemo per mano idealmente il pubblico e lo condurremo a ritroso nel tempo, partendo dall'inizio della storia di Roma. Entreremo nelle case dei Romani e scopriremo la loro ritualità quotidiana legata al cibo. Come sempre ci divertiremo, perché il cibo, oggi come 27 secoli fa, è un piacere della vita.

Giorgio Franchetti si è formato presso l'Università della Tuscia di Viterbo e presso l'Università Roma Tre, si è laureato con lode in Archeologia e Storia dell'arte e si è poi specializzato con lode in Archeologia. È membro della Society for the Promotion of Roman Studies (The Roman Society) di Londra e della Società Italiana di Storia della Medicina. Ha collaborato, negli ultimi 20 anni, a numerosi documentari per tv del settore storico come History Channel, National Geographic Channel e Discovery Channel e ha condotto una rubrica in otto puntate su Raitre all'interno del programma "Fattore ALFA". È autore di altri libri a carattere storico per le Edizioni Efesto e ha pubblicato numerosi articoli su riviste del settore come BBC History, Hera, Ars Historiae e SPQRSPORT edita dall’Assessorato allo Sport di Romacapitale. È esperto di medicina antica e ha tenuto lezioni presso l’Università Roma Tre, La Sapienza e l’Università di Salerno. Oggi è anche curatore della collana saggi e della collana romanzi storici per le Edizioni Efesto, oltre a essere membro del Comitato Scientifico di Redazione.

Cristina Conte è una bravissima cuoca, inventrice degli anni ’80 della figura del “cuoco a casa”, ha partecipato a numerose trasmissioni tv, come Geo su Raitre e Cortesie per gli ospiti, e ha passato gli ultimi 15 anni a studiare e sperimentare la cucina antica.

Iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio e laureata in lingue, Irene Chinappi promuove esperienze enogastronomiche e insegna italiano a studenti di tutto il mondo. Nata e cresciuta a Sperlonga, educata al turismo e all’enogastronomia nell’azienda di famiglia, decide presto di coniugare la passione per la ricerca storica e documentale con quella della promozione dei prodotti locali. Oggi promuove infatti l’enogastronomia locale, attraverso l’esperienza diretta presso i produttori e la narrazione storica che ne esalta l’identità culturale.