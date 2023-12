Monte San Biagio: sabato 2 dicembre inaugurazione del “Cavalcavia di Via Mare”

Dopo oltre un anno di lavori che inevitabilmente hanno arrecato disagi alla cittadinanza è una forte emozione poter annunciare che finalmente, sabato 2 dicembre, inaugureremo il “Cavalcavia di Via Mare”. Per l’occasione interverrà anche Sua Eccellenza il Prefetto di Latina, oltre che altre autorità civili e militari.

Si tratta di lavori divenuti necessari per la salvaguardia della sicurezza pubblica; difatti, è importante sottolineare che la vecchia struttura del ponte, costruita nel 1920, era ormai obsoleta e necessitava di una sostituzione con una nuova opera adeguata alle esigenze della viabilità odierna.

Il nuovo “Cavalcavia di Via Mare” permetterà di migliorare la qualità della vita dei cittadini di Monte San Biagio, e non solo, consentendogli di attraversare l'Appia e superare la ferrovia nel modo più comodo e sicuro per le loro attività quotidiane.

Mi è d’obbligo un sentito e sincero ringraziamento a RFI, agli operai, al direttore dei lavori, ai tecnici e a tutte le imprese e attori coinvolti, per l’ impegno e la dedizione che hanno permesso di completare un'opera maestosa che durerà per altri cent'anni.

Vi aspetto sabato 2 dicembre sul “Cavalcavia di Via Mare” alle ore 11:00.

il Sindaco Federico Carnevale