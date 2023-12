Vicina la prossima fase congressuale del Circolo del Partito Democratico locale

Il Circolo del Partito Democratico di Fondi si avvia verso una fase congressuale. L’occasione sarà propizia per confrontarsi con tutti i militanti e i simpatizzanti, capire quanto di buono è stato fatto e cosa può essere migliorato. Le date e le tempistiche saranno comunicate in seguito alla deliberazione della Direzione provinciale sul Regolamento congressuale.

Il motivo principale dell’apertura della fase congressuale riguarda gli impegni del Segretario del Circolo, Andrea Rega, che lascia la guida del partito. Eletto dall’Assemblea degli iscritti nel Congresso di Circolo del 2021, il giovane dem comunica le dimissioni dalla carica dovute a motivi lavorativi.

Il Circolo locale esprime i migliori auguri per il futuro, professionale e personale, del proprio Segretario, convinto che non mancherà di dare il suo apporto anche a distanza. Per il partito, ora, si apre un’importante fase di ulteriore rigenerazione, proseguendo il solco tracciato e rimettendo la parola alle iscritte e agli iscritti per un momento di confronto.

«È stata una scelta sofferta e presa con grande rammarico», afferma Rega, «come numerosi ragazzi e ragazze del nostro comprensorio, però, sarò costretto a stare lontano da Fondi per un periodo più o meno lungo a causa di motivi di lavoro e questo mi impedisce di garantire quell’impegno decisivo che deriva dalla carica di segretario del partito».

«Voglio esprimere», prosegue il Segretario, «tutto il mio sostegno nei confronti delle politiche del Partito, ma soprattutto del gruppo locale che, tra non poche difficoltà, ha mostrato una crescita, durante questi due anni, sia in termini numerici che di entusiasmo».

«Il Partito Democratico di Fondi ha fatto tanti passi in avanti in questi anni», fa sapere il Direttivo, «si è cercato di ricostruire una comunità disorientata, ha ricreato un momento fondamentale di confronto come quello della Festa de l'Unità, ha svolto attività amministrativa in Consiglio comunale ed attività politica nelle piazze, ha portato avanti battaglie importanti come quelle sull’impianto di cremazione ed i finanziamenti pubblici per le opere della città. È da qui che occorre ripartire».

L’invito del Direttivo è quello di partecipare attivamente alle iniziative e di aderire al tesseramento del Partito così da far crescere questa comunità e raccontare, tutti insieme, l’idea di Città che abbiamo: un territorio che sia accogliente, caratterizzato da uno sviluppo sostenibile dal punto di vista e sociale, economico ed ambientale.