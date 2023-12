Il 9 dicembre la premiazione della Race Cup Mtb Centro Italia

Tra le tante premiazioni di circuiti di Mtb che si svolgono in questi giorni, un significato particolare la riscuote quella della Race Cup Mtb Centro Italia, prevista per il 9 dicembre presso Palazzo Caetani Colonna a Fondi (LT), con il patrocinio del Parco dei Monti Ausoni. La challenge infatti, oltre a premiare i vincitori dell’edizione 2023 svelerà tutti i segreti del nuovo circuito, ancora una volta un vero condensato delle classiche di regioni di riferimento quali Abruzzo, Lazio e Campania.

Ricordiamo che il regolamento del circuito prevede la premiazione dei primi 5 di ogni categoria. Questi coloro che sono risultati i vincitori: Luciano Affinito Mancino (Vesuvio Mountainbike/JU), Francesco Paolo Cesarano (Team Over the Top/OP), Antonio Falasca (Carovilli Bike/ELMT), Mirko Zanni (Il Triciclo di Sidicino/M1), Davide Caroselli (Sessan Bike/M2), Giuseppe Acciardo (Croccanti Racing Team/M3), Salvatore Montaquila (Croccanti Racing Team/M4), Pasquale Russo (HGV Cicli Conte/M5) Simone Peluso (Sc Marcianise/M6), Marco Fortunato (Lineaorobike/M7), Paolo Nunziante (HGV Cicli Conte/M8), Elena Maria Saffioti (Full Gas Bike Team/MW)

Durante la cerimonia di premiazione, che inizierà alle ore 16:00 si entrerà nel vivo della nuova edizione, di cui è già disponibile il calendario. Si comincerà il 17 marzo con la PtP e Gravel Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, allestita dall’Asd Cicloamatori Fondi; il 7 aprile toccherò alla Campania con la Granfondo Parco dei Monti Lattari a Gragnano (NA) per l’organizzazione dell’Asd Over the Top. A seguire due gare in Abruzzo: il 19 maggio la Sirente Bike Marathon ad Aielli (AQ) a cura dell’Avezzano Cycling Team, il 23 giugno la Granfondo Parco Nazionale della Majella a Sant’Eufemia a Majella (PE) affidata all’Asd Functional Fit. Si chiuderà ad ottobre con due prove: il 6 la Vesuvio Mtb Race a Torre del Greco (NA) con l’allestimento dell’Asd Vesuvio Mountainbike, il 20 gran finale con la Sulla Via di Ulisse a Sperlonga (LT) per la regia dell’Asd Aurunci Cycling Team.

Nell’occasione verranno resi noti i dettagli per procedere agli abbonamenti alle gare, potendo così godere di un importante risparmio economico e programmare sei eventi che consentiranno, in un breve raggio chilometrico, di scoprire realtà molto diverse del nostro bellissimo Paese.