Il 23 e il 24 dicembre la due giorni dello Street Food festival con una location Extralarge

Torna con tante imperdibili novità lo Street Food Festival che, in occasione delle festività 2023, durerà due giorni, si terrà in Piazza De Gasperi, contemplerà un grazioso villaggio di Babbo Natale e sarà attraversato da un coloratissimo trenino dedicato ai più piccini.

Oltre alle specialità da gustare rigorosamente in piedi tra un’attrazione e l’altra, cuore della due giorni sarà l’intenso programma musicale. Oltre a ben tre diversi dj set, AnkNoDuo, Matteo Lika e Nicola Rosa, e all’apprezzatissimo Coro Gospel Big Soul Mama, tornerà ad esibirsi nella sua amata città Tania Tuccinardi.

La cantante protagonista dei musical di maggior successo in Italia tra i quali Romeo e Giulietta e Notre Dame de Paris con musiche di Riccardo Cocciante, interpreterà un ricercato repertorio natalizio messo a punto in collaborazione con Gino di Fazio.

Mentre la macchina organizzativa procede spedita, pub e locali aderenti all’iniziativa stanno ideando proposte culinarie irresistibili. “AperiStreet: libera la tua fame!” è infatti il titolo dell’iniziativa a base di ghiottonerie d’asporto, sfizi e finger food lanciata in occasione della vigilia.

Per i più piccoli, ma anche per chi è più grandicello e ama le atmosfere natalizie, Piazza De Gasperi si trasformerà in un autentico villaggio di Babbo Natale con un trenino a tema, allestimenti, mascotte, artisti di strada, musiche e tanto calore.

Il tutto decorato e impreziosito dalle luminarie cittadine e dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio che sarà inaugurata il prossimo 8 dicembre.

Eccezionalmente in occasione del Natale – commenta l’organizzatore nonché presidente dell’Associazione Utopia Antonio Simonelli – lo street food si trasferisce in Piazza De Gasperi offrendo ai visitatori grandi spazi e tante sorprese. Come sempre il programma sarà eterogeneo con proposte, sia gastronomiche che di intrattenimento, per ogni fascia di età. Un sentito ringraziamento va a tutti i ragazzi e alle ragazze che mi supportano in questa complessa impresa organizzativa: una squadra affiatatissima senza la quale lo street food non sarebbe possibile.

Ad inaugurare il festival, il villaggio di Babbo Natale e il trenino saranno, come da tradizione, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato, l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale e il presidente dell’omologa commissione Cristian Peppe che hanno fortemente voluto l’evento allo scopo di attrarre visitatori, coinvolgere i locali e i pub della città e intensificare il flusso turistico natalizio.

L’evento rientra nel cartellone ufficiale degli appuntamenti natalizi “Le vie del Natale”.

Il programma

Sabato 23 dicembre

18:00: apertura stand gastronomici e villaggio di Babbo Natale

18:15: AnkNoDuo – Dj set & Live keyboard

21:30: Coro Gospel Big Soul Mama

23:00: Dj set Matteo Lika

Domenica 24 dicembre

10:00: Apertura stand gastronomici, villaggio di Babbo Natale e partenza trenino

10:30: Kids Choir dell’Istituto comprensivo Garibaldi, cori diretti dal Maestro Gabriele Pezone

12:00: AperiStreet: libera la tua fame!

16:00: Tania Tuccinardi Live Christmas Edition feat Gino di Fazio

17:00: Nicola Rosa dj Set