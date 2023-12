Discoteche a cielo aperto nel Centro Storico: 40 cittadini chiedono un incontro al Sindaco

Sono quaranta i cittadini del Centro Storico di Fondi, tra residenti e domiciliati, a firmare la lettera inviata ieri, domenica 3 dicembre 2023, al Sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, con la richiesta di un incontro urgente circa il disturbo alla quiete pubblica provocato da alcuni locali con dehors (bar, enoteche, pub), che da anni, e soprattutto dal 2022, trasmettono musica ad altissimo volume in piazze e vie del centro.

Nella lettera, inviata dopo 12 mesi di tentativi di confronto dei residenti con gli esercenti dei locali, il gruppo di cittadini - coppie, famiglie con bambini, professionisti, lavoratori, pensionati - fa notare che «la musica disco, house, commerciale e techno, amplificata a mo’ di discoteca», è «lesiva della salute e dei diritti» di chi vive in quei luoghi, nonché considerabile per legge reato, in quanto rumore “intollerabile” ovvero “prolungato nel tempo ed esteso a più soggetti” (Legge quadro n. 447 del 1995).

I firmatari sottolineano inoltre che l’inquinamento acustico avviene anche in giorni e orari incompatibili con la recente ordinanza del Sindaco (n. 45 del 20.10.2023). Ordinanza ogni caso formulata interpellando a un tavolo di confronto i proprietari dei locali (come dichiarato dalla stessa Giunta Maschietto), ma non i cittadini.