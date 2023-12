Trionfo di eleganza e gusto nell'evento "Brunello a Palazzo 2023"

L'attesa è stata ripagata: l'evento "Brunello a Palazzo" ha fatto il suo ritorno trionfante a Fondi (LT), portando con sé l'eleganza del Brunello di Montalcino accostato alle delizie gastronomiche del territorio pontino. La settima edizione si è svolta con grande successo venerdì 1° dicembre presso il suggestivo Palazzo Caetani.

Il percorso enogastronomico ha deliziato gli ospiti coinvolgendo 29 rinomate cantine produttrici di Brunello e 14 gastronomie pontine. La sinergia tra il pregiato vino toscano e le eccellenze culinarie locali ha regalato ai partecipanti un'esperienza sensoriale unica. I calici di Brunello sono stati sapientemente abbinati a piatti creati ad hoc da chef e operatori della gastronomia.

La serata è stata aperta da una straordinaria Masterclass intitolata "Brunello...10 anni", guidata da Davide Bonucci, il presidente di EnoClub Siena. Una profonda immersione nel mondo del Brunello che ha arricchito il bagaglio conoscitivo degli appassionati presenti. In degustazione 11 vini dell’annata 2013. La Masterclass ha anche dato inizio agli eventi in calendario a Fondi per le “le vie del Natale”.

Organizzato da Associazione Decant, in collaborazione con EnoClub Siena e con il patrocinio dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e del Comune di Fondi, Brunello a Palazzo con l’edizione 2023 ha consolidato la sua posizione come uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell'anno.