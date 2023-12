Il 18 dicembre l'evento "In Guardia per la SolidarietÃ " per celebrare l'importanza dello sport nel Natale Fondano 2023

Il Club Scherma Fondi è entusiasta di annunciare "In Guardia per la Solidarietà", un evento rivolto all'intera comunità nel quadro del "Natale Fondano 2023". La prima edizione di questo straordinario evento, programmato per lunedì 18 dicembre, promette di essere una giornata indimenticabile suddivisa in tre momenti distinti, con l'obiettivo di mettere in luce l'importanza della pratica sportiva.

Il Primo Momento, dedicato ai più giovani, si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di Fondi dalle ore 09.00 alle ore 12.30. Gli studenti delle classi 3, 4 e 5 delle scuole elementari avranno l'opportunità di vivere una giornata speciale grazie alla collaborazione delle associazioni sportive locali, della Federazione Italiana Scherma (FIS) e della Federazione Italiana Rugby (FIR). Questa celebrazione dell'attività fisica e dei valori dello sport offrirà ai giovani partecipanti l'opportunità di sperimentare diverse discipline, inclusi sport come pallavolo, pallamano, scherma, rugby e futsal.

Il Secondo Momento dell'evento avrà luogo nel pomeriggio presso il Castello Baronale di Fondi, dalle 16.30 alle 18.00. Un Convegno intitolato "Lo Sport come processo trasformativo" coinvolgerà gli enti locali, esperti accademici, rappresentanti delle federazioni sportive e associazioni locali. Il convegno esplorerà il ruolo dello sport come catalizzatore di trasformazione positiva nella società, con relatori illustri come Fontana Claudio, Presidente del Comitato Regionale Federazione Scherma, Amedei Maurizio, Presidente del Comitato Regionale Federazione Italiana Rugby, Petrini Diego General Manager della Firenze Marathon, e un rappresentante dell'Università degli Studi di Cassino. L'attenzione si concentrerà anche sull'importanza dello sport nel processo educativo e nel profilo psicologico, con interventi di Yashmir Cipolla di "Piccoli Geni" specializzata nell'assistenza a studenti con DSA, BES, ADHD, DOP e PDP e la dott.ssa Vitali Francesca, psicologa dello sport e docente dell’Università di Verona.

La giornata culminerà con una Spettacolare Esibizione di Scherma che vedrà campioni affermati affiancati dalle giovani promesse locali. L'evento si concluderà con un caloroso "Brindisi di Natale", coinvolgendo ospiti e rappresentanti dell'Amministrazione Comunale in un momento di festa e solidarietà.