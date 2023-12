La Pro Loco pubblica il pieghevole "Speciale Natale 2023"

È stato pubblicato a cura dell'Associazione Pro Loco Aps, in collaborazione con il Comune di Fondi, Speciale Natale 2023, il pieghevole interamente dedicato alle festività natalizie.

"Fondi, Tutto Quello Che Voglio Per Natale Sei Tu" è il titolo di apertura in prima pagina e che accompagna tutto il contenuto della pubblicazione..

Il file Pdf veicolato tramite il Web è anche interattivo e rimanda ai contenuti multimediali di internet.

La versione cartacea è disponibile gratuitamente nelle edicole e attività fondane.

All'interno anche l'elenco completo di tutti gli eventi presenti nel calendario ufficiale "Le vie del Natale" promosso dal Comune di Fondi.

Auguri di buone feste natalizie.