Domenica 17 nuovo appuntamento con il mercato settimanale prolungato

Dopo il successo di domenica scorsa, durante il quale gli utenti hanno potuto soddisfare le loro necessità con l’area del mercato illuminata grazie ai lavori di riqualificazione, ritorna domenica prossima il mercato straordinario con orario prolungato fino alle ore 19,00.

Durante le festività il mercato di Fondi si propone quindi agli acquirenti in una veste nuova, con la varietà dei prodotti, con le opportunità delle occasioni, con la bellezza delle bancarelle che si addobbano per le grandi feste di fine anno. Gli ambulanti sono pronti ad accogliere i clienti con la solita gentilezza e cortesia, per proporre ad ognuno di loro prodotti di qualità con la solita convenienza.

Il mercato di Fondi è un grande attrattore per la città perchè si svolge la domenica ed il prolungamento dell’orario è una grande opportunità anche per quelle persone che non possono frequentarlo la mattina per ragioni di lavoro od altro.

I mercati straordinari di Fondi sono una esperienza unica nella Provincia di Latina e nella Regione Lazio che ANA-UGL organizza a Fondi grazie alla sensibilità e disponibilità dell’Amministrazione Comunale.