Fondi 2030: il turismo può diventare un'economia reale, per la Città, per il suo sviluppo, per la sua crescita

Un turismo destagionalizzato, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno, che aggiunga al valore ambientale e paesaggistico, la consapevolezza di un immenso patrimonio storico e culturale. Per favorire nuovi flussi attenti a forme alternative, come il turismo lento, quello religioso, quello sportivo ma soprattutto esperienziale. Le sinergie ed i progetti che Fondi Vera ha lanciato durante la Conferenza di Giovedì 14 Dicembre sono stati soprattutto questi.

Un incontro molto partecipato, che ha registrato gli interventi di operatori turistici e culturali, professionisti della comunicazione e del marketing turistico, titolari di strutture ricettive, imprenditori e rappresentanti di Associazioni del territorio. Oltre due ore di confronto schietto e trasparente, moderato da Carlo Di Sarra ed introdotto dalle relazioni di Tina Di Fazio e Giuseppe Capotosto, che hanno offerto importanti spunti di riflessione e proposte concrete.

Vogliamo costruire, attraverso il dialogo con tutti gli attori del comprensorio, una sorta di distretto turistico, che possa amplificare il fascino di ogni singolo centro ed offrire al turista un soggiorno comprensivo di ogni tipo di opportunità. Siamo convinti che il territorio della Piana di Fondi, da Monte San Biagio a Lenola, da Itri a Sperlonga, non abbia nulla da invidiare ad altre località italiane, e la posizione di favore a metà strada tra Roma e Napoli impone un salto di qualità - commenta Francesco Ciccone, Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, che ha chiuso i lavori della Conferenza.

Tra le principali idee emerse durante la Conferenza la creazione di un Museo del Gusto, per valorizzare la vocazione del comprensorio, l’impegno al raggiungimento di riconoscimento strategicamente importanti come quello della Bandiera Lilla ovvero un’attestazione di particolare attenzione e sensibilità da parte dei Comuni verso il turismo disabile (con l’accento su disabilità motoria, visiva, auditiva, patologie ed intolleranze alimentari), la creazione di una Bau Beach lungo il litorale, l’istituzione di un Osservatorio Turistico permanente come pure di un’Agenzia per lo Sviluppo Turistico Locale.

Proposte che a nostro modo di vedere vanno accompagnate da servizi, come ad esempio il miglioramento del trasporto pubblico locale, ma anche una mappatura dei punti di forza e di debolezza, da partnership e uso di moderne tecnologie, al fine di differenziare e distinguere il “marchio Fondi” o più in generale il “prodotto Piana di Fondi”, in maniera tale che sia riconoscibile e riconosciuto.