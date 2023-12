Sperlonga: la Max Racing verso la "Ronde" per il finale di tradizione

La Ronde Città di Sperlonga è diventato il finale di stagione tradizionale per la scuderia Max Racing, in partenza verso Fondi (LT) per la quindicesima edizione in programma il 16 e 17 dicembre prossimi

Sarà al via della corsa laziale, la Lancia Delta Evo Integrale A8 del presidente Massimiliano Centonze che correrà con al fianco la moglie Emanuela Pallesca, per l’ultimo test in ottica 2024 dopo l’Event Show Pista Salentina disputato il mese scorso.

L’equipaggio neo vincitore a Cassino della Coppa Italia Rally ACI Sport 2023 in 1400 RS Turbo, composto dal brindisino Gabriele Bruno e dal leccese Andrea Centonze, concluderà con questa gara “defaticante” l’ottima annata registrata a bordo della Fiat Grande Punto Abarth Racing Start 1.4Tb.

Infine, il ciociaro di Pontecorvo Luigi Cerasi navigherà Pietro Todaro, portacolori Salsorally & Promotion Asd su Ford Fiesta R2.

Il programma della manifestazione, organizzata da Sperlonga Racing, prevede per la prima volta la partenza da Fondi (LT), in Piazza Unità d’Italia (ai piedi del castello baronale), alle ore 19 di sabato 16 dicembre e domenica 17 lo svolgimento della Prova Speciale “La Magliana”, di 9.9 km., da ripetersi quattro volte con passaggi della prima vettura fissati alle ore 8:20, 11:10, 14:00 e 16:50. Il palco di arrivo sarà invece allestito a Sperlonga.

Foto di Giovanni Cuna