Il cortometraggio “Natura Morta” diretto dal regista fondano Tiberio Ettore Muccitelli trionfa al 48 Hours Film Festival di Roma

È riuscito a fondere il genere horror e il climate film, come previsto dal regolamento, è stato realizzato in sole 48 ore e con effetti speciali minimi ed è stato in grado di veicolare un grande messaggio: sono alcune delle motivazioni che hanno portato il cortometraggio “Natura Morta”, diretto dal giovane regista fondano Tiberio Ettore Muccitelli, a vincere il premio “miglior genere” nell’ambito del 48 Hours Film Festival di Roma. Un progetto, quest’ultimo, promosso da “Roma Capitale – assessorato alla Cultura”, vincitore dell'Avviso Pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 - 2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE.

Il cortometraggio, realizzato dal team Imperium con immagini di Piazza Alcide De Gasperi e il patrocinio del Comune di Fondi e la regia di Muccitelli, è stato proiettato il 4 dicembre al Nuovo Cinema Aquila in Roma e premiato il 13 dicembre al Teatro Italia di Roma conquistando una giuria di notevole caratura internazionale con membri di spicco quali Mike Mills, fondatore dei R.E.M., Larry Dias, scenografo nominato all’Oscar per il film Inception, Paolo Carnera, Luigi Rocchetti, Simona Paggi, Doriana Leondeff e altri professionisti del cinema italiano ed internazionale.

Realizzato come da regolamento nelle sole 48 ore previste, fondendo armoniosamente i due generi estratti dal team, il cortometraggio ha ricevuto apprezzamenti e considerazione per la sua capacità di restituire in maniera efficace un importante messaggio senza rinunciare a citare l’horror di una volta, con effetti speciali minimi in un mix di produzione e post-produzione e una regia volta ad esaltare gli attori protagonisti. Nel cast, oltre a Giacomo Jack Lingua, proveniente da un corso di Alta Formazione presso la Scuola Civica Paolo Grassi di Milano (percorso condiviso con il regista Muccitelli), Leonardo Caione, Giovanni Scalingi e la giovanissima e straordinariamente talentuosa Mel Ferreira, di origini brasiliane. La troupe, guidata dal regista e dall’esperto direttore alla fotografia Michele Lo Giudice, si è avvalsa della collaborazione di Caterina Canino (segretaria di edizione e truccatrice), Gabriele Grasselli alla produzione, Francesco Antonio Grilli alla sceneggiatura, Vincenzo Spagnolo e Luca Esposito come tecnici e figurazioni. L’essenziale colonna sonora, curata da Giacomo Jack Lingua, è stata arricchita dal frammento di un brano della bravissima compositrice Rebecca Rizzetto, diplomata al Conservatorio di Santa Cecilia. Girato principalmente in interni, il corto ha previsto tuttavia delle importanti e significative riprese della piazza Alcide De Gasperi di Fondi, rese possibili dal patrocinio del Comune, sempre attento alle esigenze dei giovani artisti emergenti. Le piccole spese di produzione, sostenute dal team, sono state ammortizzate dagli sponsor dell’iniziativa: La Giudea, Pizzeria – Osteria e Bar Castello.