Sabato 23 dicembre il "Galà di fine anno" organizzato dall'A.P.S. il Magazzino

Si svolgerà sabato 23 dicembre alle 20:00 presso l’Auditorium comunale Sergio Preti il Galà di fine anno, evento organizzato dall’A.P.S. il Magazzino Fondi e patrocinato dal Comune di Fondi.

L’iniziativa è finalizzata a mettere in mostra tutte le attività svolte nel corso dell’anno dall’A.P.S. il Magazzino Fondi e vedrà la presenza della band Birra gratis e dei cantanti Dario Pietrosanto, Piergiorgio Pernarella e il trio Los Magazinos. In particolare, i Birra gratis presenteranno per la prima volta al pubblico alcuni nuovi brani originali.

Ai momenti musicali si alterneranno le premiazioni per i vari tornei sportivi disputati nel corso della stagione e organizzati dalla “Divisione sport” dell’Associazione.

Molto importante sarà la presentazione del libro Basta che non ti stressi, alla cui scrittura ha collaborato tutto lo staff dell’Associazione ed è stato poi realizzato graficamente da Simona Stravato; le quaranta pagine di questo piccolo lavoro raccontano la costruzione e la messa in scena del live di presentazione dell’album di Dario Pietrosanto Descrizione di Noi dello scorso 9 settembre: uno spaccato di come opera l’Associazione nell’organizzare un’iniziativa di musica dal vivo.

Saranno inoltre annunciati i nomi dei cantanti ammessi al Festival del Magazzino 2024 e sono previste ulteriori piccole sorprese che arricchiranno la serata.

Il Galà di fine anno rientra nel programma “Le vie del Natale”, organizzato dal Comune di Fondi.