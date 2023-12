Pubblicato avviso esplorativo per reperire professionisti per redigere il Piano del Commercio del Comune

Prosegue, passo dopo passo, l'iter che porterà il Comune di Fondi a dotarsi di uno Piano generale del Commercio, uno strumento fondamentale e prezioso per programmare lo sviluppo delle attività produttive sul territorio. Il documento, una volta redatto, consentirà infatti di orientare, in senso equilibrato e sostenibile, la diffusione delle strutture commerciali cittadine, mettendo in evidenza zone sature e zone da valorizzare, punti di forza e criticità.

Nella giornata di lunedì, allo scopo di accelerare il processo di stesura di questo prezioso strumento, è stato pubblicato un avviso, cosiddetto esplorativo, volto a favorire la più ampia partecipazione possibile da parte di professionisti interessati (geometri, architetti e ingegneri).

Una volta raccolta una rosa di esperti in grado di lavorare al Piano, l'Amministrazione potrà infatti valutare di affidare la stesura del piano, in modo non vincolante per la Stazione appaltante. Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda compilata sull’apposito modulo entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/12/2023, esclusivamente via PEC, al seguente indirizzo: suapfondi@pecaziendale.it.

L'avviso è consultabile in forma integrale al seguente link

https://www.comunedifondi.it/dettagli/avviso-esplorativo-di-manifestazione-di-interesse-per-lacquisizione-di-candidature-di-professionisti-finalizzate-allaffidamento-dellincarico-professionale-per-il-servizio-di-suppo/1073299/