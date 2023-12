Entra nel vivo il contest "Persona dell'anno 2023" in vista della proclamazione del 29 dicembre

Corsa a due (un uomo e una donna) per la vittoria finale. Nel pomeriggio di venerdì 29 dicembre 2023 lo spazio antistante il Castello Caetani in piazza Matteotti a Fondi, si animerà di giochi e intrattenimento per i bambini in clima natalizio con i personaggi più famosi e più cari per le nuove generazioni. Quindi uno spettacolo musicale e di intrattenimento che precede la cerimonia di proclamazione della “Persona dell’Anno” 2023 e consegna del premio da parte delle autorità alla presenza del pubblico. Seguirà la degustazione dei prodotti tipici locali.

Lo spettacolo vedrà la partecipazione della scuderia dell'accademia di canto del maestro Rocco Palazzo della Roxyl music. Madrina della serata direttamente da Xfactor Marta Verrecchia, vincitrice del Festival internazionale Slavianski Bazar Bielorussia George Grigoriu Romania.

L’undicesima edizione del premio è organizzata dalla Pro Loco Fondi Aps, in collaborazione con il Comune di Fondi, ed è riservata alle persone più meritevoli, in qualsiasi campo e ambito, che hanno dato lustro alla città di Fondi o del comprensorio.

L'evento divenuto popolare è presente nel variegato programma delle iniziative natalizie promosse dal Comune di Fondi “Le vie del Natale”.

Tutti possono indicare il nome della persona che può conquistare il premio entro martedì 26 dicembre 2023. E tra le centinaia di segnalazioni sono emersi i nomi di due persone, quello di un uomo e di una donna.

Per continuare a partecipare è sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo: info@prolocofondi.it oppure collegarsi alla pagina della Pro Loco su Facebook oppure trasmettere un messaggio WhatsApp al 3297764644. Ma anche attraverso l'App di Telegram (cercando @ProLocoFondi).

Il vincitore l’anno scorso del premio è stato Virginio, musicista, cantante, autore e artista (nome completo Virginio Simonelli), nato a Fondi.

Dal suo esordio fino ad oggi si è distinto nel panorama musicale italiano partecipando ad importanti trasmissioni. È tra gli autori più apprezzati. Attualmente sta ottenendo successo nel panorama musicale sudamericano di lingua spagnola.

La cerimonia di premiazione dell'undicesima edizione si svolgerà venerdì 29 dicembre 2023 con inizio alle ore 18,00 nella Sala del Castello Caetani a Fondi LT, con la proclamazione della "Persona dell'anno” 2023, spettacolo, promozione del territorio e… altro.

Ingresso libero e locali riscaldati.