Domenica 24, vigilia di Natale, mercato settimanale regolare

Domenica prossima, vigilia del Santo Natale, il mercato settimanale di Fondi in Via Mola Santa Maria si svolgerà regolarmente.

Non poteva mancare il tradizionale appuntamento settimanale per gli ultimi acquisti per le Festività e gli ambulanti saranno pronti ad accogliere i clienti con i loro prodotti, con le loro offerte, con la qualità coniugata con la convenienza.

Il mercato settimanale di Fondi è divenuto nel tempo un luogo di incontri e di socialità in cui si sviluppano sempre più relazioni sociali ed umane. E poi si vive l’atmosfera del Natale con i profumi dei prodotti enogastronomici del nostro territorio, con il pescato del Golfo di Gaeta o delle acque delle Isole d’Ischia e di Ponza e Ventotene.

La freschezza e la genuinità dei prodotti sono garantiti dal continuo e vasto assortimento giornaliero presso il Centro Agroalimentare di Fondi o alle aste dei porti commerciali di Gaeta e di Pozzuoli. L’assortimento e la qualità dei prodotti non alimentari (calzature, abbigliamento uomo e donna, classico e sportivo, il tessile ed altro) è garantito dall’alto numero di ambulanti presenti.

Non ci resta che augurare a tutte ed a tutti buona spesa e buone Feste e Felice Anno Nuovo.