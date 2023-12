Con la percentuale di 82,87 Fondi si conferma il terzo comune del Lazio e il primo in provincia di Latina nella raccolta differenziata

Con l'82,87% di rifiuti differenziati, Fondi conserva la prima posizione in provincia di Latina (secondo posto per Norma con l'82,17% e terzo per Spigno Saturnia con l'81,98%) e la terza posizione nella regione Lazio (dopo Nepi e Sacrofano, cittadine di 9.381 abitanti e 7.380 abitanti): è quanto emerso ieri durante l'8° Ecoforum del Lazio organizzato da Legambiente nella Capitale.

Nonostante il trend si confermi ottimo – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l'assessore all'Ambiente Fabrizio Macaro – i dati descrivono un quadro piuttosto statico. Chi nel corso degli anni ha imparato a differenziare continua a farlo ma bisogna ancora fare luce su diversi punti bui come gli evasori della Tari e coloro che abbandonano rifiuti, in centro come nelle periferie. Un altro aspetto su cui bisogna lavorare ancora molto è il litorale, d'estate inondato di turisti spesso non ligi alle regole quanto i residenti. La crescita turistica della città, aspetto certamente incoraggiante e positivo, purtroppo si traduce anche in un lieve decremento delle percentuali di rifiuti differenziati. Questo vuol dire che stiamo lavorando bene ma dobbiamo fare meglio e di più.

Nota certamente positiva della giornata di premiazione - concludono – sono i riconoscimenti conferiti ai due Parchi che ricadono nel territorio di Fondi. Per la prima volta, nell'ambito dell'Ecoforum, sono infatti stati premiati anche i Parchi Ricicloni, ossia gli Enti che hanno raggiunto una percentuale di differenziata superiore al 65%, calcolata prendendo in considerazione tutti i comuni che ne fanno parte. Sono stati premiati sia il Parco Naturale regionale dei Monti Aurunci che il Parco naturale regionale dei Monti Ausoni Lago di Fondi. I nostri complimenti e ringraziamenti vanno, dunque, anche a tutti i comuni limitrofi che si stanno impegnando per un territorio sempre più attento all'ambiente.