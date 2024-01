I Consiglieri di Opposizione sul presente e futuro dell’Ospedale “San Giovanni di Dio”

Quella che sta emergendo prepotentemente nelle ultime settimane, e di cui alcuni sembrano prendere coscienza solo adesso, è una condizione che come forze di Opposizione denunciamo da anni, spesso nell’indifferenza più totale. E per questo motivo in data odierna abbiamo chiesto un urgente incontro con il Sindaco e l’immediata Convocazione di un Consiglio Comunale Straordinario sul tema Sanità, allo scopo di chiarire pubblicamente quali sono le prospettive per il “San Giovanni di Dio” e le criticità che colpiscono da tempo l’Ospedale fondano.

Come Cittadini prima ancora che Consiglieri Comunali continuiamo a ritenere inopportuno il voto favorevole che il Sindaco Maschietto espresse relativamente all’Atto Aziendale, ed in considerazione dell’incertezza legata al presente e non solo al futuro del nostro Ospedale siamo disponibili fin da subito a partecipare ad un’eventuale manifestazione pubblica in cui spogliandoci dei simboli di Partito di appartenenza e dei ruoli che ricopriamo saremo pronti ad esprimere il nostro dissenso.

Vogliamo solidarizzare con i Comitati che da anni difendono in tutte le sedi l’Ospedale ed è a loro ed alla Cittadinanza tutta che oggi dobbiamo dare risposte, con responsabilità e maturità, perché il diritto alla salute non può essere un optional e non possono più bastare approssimative rassicurazioni come quelle emerse negli incontri promossi dal Presidente del Consiglio Comunale. Siamo di fronte ad un bivio, non ci lasciano indifferenti le preoccupazioni sollevate di recente anche dalle organizzazioni sindacali e crediamo doveroso che la Politica impegni tutte le energie possibili.



I Consiglieri Comunali di Opposizione

Franco Cardinale

Francesco Ciccone

Tiziana Lippa

Stefano Enea Guido Marcucci

Luigi Parisella

Salvatore Venditti

Luigi Vocella