Questa mattina il tavolo tecnico sulla sanità, giovedì l’incontro con la manager Asl

Si è tenuto questa mattina, presso la sala della presidenza del Consiglio del Comune di Fondi, un incontro tecnico propedeutico all’incontro con la manager Asl Silvia Cavalli in programma giovedì 11 gennaio presso la direzione sanitaria pontina.

Al tavolo tecnico hanno preso parte, oltre al sindaco Beniamino Maschietto e al presidente dell’assemblea consiliare Giulio Mastrobattista, il direttore medico Dea 1° degli ospedali di Formia, Fondi e Terracina nonché direttore del distretto 4 Giuseppe Ciarlo, il vice direttore sanitario del presidio centro Fabrizio Turchetta e la responsabile della segreteria della direzione di distretto Carmen Capodilupo. Al vaglio dei presenti, analizzati il quadro attuale e pregresso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, una serie di criticità da sottoporre alla numero uno della sanità pontina inerenti soprattutto personale, servizi e posti letto. Annose problematiche sulle quali il primo cittadino è costantemente aggiornato e informato.

Il sottoscritto – ci tiene a rassicurare il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – non ha mai perso di vista l’obiettivo ossia offrire al comprensorio servizi sanitari efficienti e tempestivi. L’attenzione sul tema, a prescindere dagli interventi politici e dell’associazionismo, non è mai scemata neppure per un istante. Non mi sono mai sottratto al confronto e, ben vengano Consigli comunali ah hoc o incontri di approfondimento e aggiornamento ma, personalmente, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e di cui la città ha bisogno, ritengo prioritaria la necessità di interloquire, a tutti i livelli, con la direzione sanitaria. È per questo che il prossimo giovedì, assieme al presidente Mastrobattista, mi recherò a Latina per parlare personalmente con la dottoressa Cavalli che ringrazio anticipatamente per la disponibilità all’ascolto, al dialogo e al confronto.