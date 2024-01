Nuovo impianto di climatizzazione per l'ufficio postale di San Magno

Poste Italiane comunica che presso l’ufficio postale di via Ponte Gagliardo, a San Magno di Fondi, è stato installato ed è già in funzione un nuovo impianto di climatizzazione.

L’intervento si inserisce nell’ambito degli investimenti aziendali orientati al rispetto dell’ambiente e a garantire soluzioni efficienti e sostenibili per gli uffici postali e più in generale per tutti le sedi aziendali.

Il nuovo impianto ad alta tecnologia a servizio dell’ufficio postale di San Magno di Fondi, infatti, oltre all’ottimizzazione del microclima interno alla sede in estate e inverno, sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale, consente una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica.

Nella sede di San Magno di Fondi sono presenti 2 sportelli polifunzionali a disposizione dei cittadini. A disposizione della clientela anche la connessione Wi-Fi gratuita alla quale si accede automaticamente con un’unica registrazione, quest’ultima valida in ogni area dove il servizio PosteWiFi è disponibile senza bisogno di autenticarsi nuovamente.

A disposizione della clientela anche lo sportello ATM Postamat, accessibile 24 ore su 24, per il prelevamento di denaro contante, per il pagamento di bollettini di conto corrente postale e per tutte le altre operazioni consentite dalle carte elettroniche.

La sede di via Ponte Gagliardo osserva orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato fino alle ore 12.45.