Indetta la gara per lâ€™affidamento dei lavori del ponte di Colle Troiano

Approvato il progetto esecutivo e indetta la gara per l’affidamento dei lavori: è finalmente ad un punto di svolta l’iter per il rifacimento e la messa in sicurezza del Ponte di Colle Troiano.

L’ufficialità è arrivata con la determinazione numero 4 del 10 gennaio 2024 firmata dall’amministratore unico dell’Astral, l’ingegner Antonio Mallamo.

Esattamente come avevamo anticipato – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli – la procedura si è sbloccata a inizio del nuovo anno. L’Astral è un grande ente e purtroppo, nonostante il nostro continuo interessamento e i ripetuti solleciti, la realizzazione di un’opera richiede tempistiche più lunghe. Ora siamo ad un punto di svolta e sentiamo di poter finalmente rassicurare tutti coloro che da mesi ci stanno sollecitando: gli automobilisti, i residenti, le associazioni e i politici. Quanto annunciamo oggi, del resto, è quanto avevamo chiarito e preannunciato alla fine dello scorso anno nel corso di un incontro promosso dal comitato San Magno al quale ha preso parte anche il vice sindaco Vincenzo Carnevale.

Ciccarelli chiarisce, una volta per tutte, anche la questione dei finanziamenti. «Come molti ricorderanno – aggiunge – quest’opera aveva ricevuto un doppio finanziamento, uno da parte dell’Astral e uno da parte della Regione Lazio. Sempre grazie ad un proficuo lavoro di interlocuzione abbiamo ricevuto rassicurazioni da parte dell’Azienda Strade Lazio Spa che l’opera era stata finanziata e che sarebbe stata realizzata con il nuovo anno pertanto, interessando della questione la Pisana, abbiamo chiesto la possibilità di dirottare i fondi stanziati verso un’altra opera analoga, ossia il ponte di via Torre e abbiamo quindi avviato il nuovo iter con una delibera di giunta». Il nuovo anno, insomma, ha portato al rifacimento di due ponti: due opere importantissime non solo per la viabilità ma anche e soprattutto per la sicurezza di automobilisti e residenti.

Il testo completo della determinazione dell'Astral: https://www.comunedifondi.it/public/files/news/doc/61402918_ALLEGATO.pdf .