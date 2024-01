Iniziati i lavori in corso al centro multimediale "Dan Danino di Sarra" e le iniziative culturali che saranno promosse

È iniziato con un piccolo contributo per promuovere le attività dedicate alla lettura, con un nuovo impianto di climatizzazione all’interno della sala multimediale e con una serie di piccoli lavori per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazione in biblioteca il nuovo anno per il centro “Dan Danino Di Sarra”.

Diversi i “canali di approvvigionamento” di risorse grazie alle quali sarà possibile offrire agli utenti della struttura maggior comfort, più sicurezza ma anche nuovi stimoli culturali.

Alcune opere sono infatti in fase di realizzazione grazie ai fondi Pnrr, mentre le attività culturali saranno possibili grazie ad un finanziamento regionale.

Per quanto riguarda gli interventi strutturali, sono in corso in queste ore i lavori di installazione del nuovo impianto di climatizzazione all’interno della sala multimediale “Dan Danino di Sarra”, sede di moltissime attività ed eventi culturali. Seguiranno i lavori di sostituzione di maniglioni divelti o danneggiati dai vandali e di isolamento nei locali della biblioteca, in particolare nei punti in cui continuavano a presentarsi situazioni di infiltrazioni piovane.

Per quanto riguarda le attività culturali, invece, il Comune di Fondi si è aggiudicato un contributo complessivo di 21mila euro (Det. Dirigenziale n. G 17706 del 29/12/2023) che sarà utilizzato in parte per attività ludico creative e in parte per l’acquisto di beni e attrezzature.

Come previsto dal bando – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale e il presidente dell’omologa commissione Cristian Peppe – i fondi saranno utilizzati per laboratori di manualità, di scrittura e di lettura, suddivisi per diverse fasce di età. Abbiamo lavorato su più fronti per migliorare i servizi offerti dalla biblioteca comunale sia in termini di struttura e di comfort, e per questo ringraziamo il settore Lavori Pubblici e l’assessore Ciccarelli, sia in termini di esperienza culturale e apprendimento.

Per la scuola dell’infanzia e per la primaria è stato previsto un reading di lettura e scrittura sulle opere di Italo Calvino con fornitura di apposito materiale didattico. Ci saranno inoltre incontri con autori e presentazione di libri, per scuole e non, incentrati su diversi generi, in particolare narrativa, storia locale e temi sociali. Per i più piccini, fascia 0-6 anni, e per le relative famiglie, ci sarà invece un nuovo spazio dedicato alla lettura a bassa voce, con possibilità di diffondere anche musica e con strumenti idonei alla presentazione di libri per l’infanzia. È infine previsto un laboratorio per la creazione di personaggi in occasione dell"800 esimo anniversario del primo presepe creato da San Francesco.