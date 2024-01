Protocollo d'intesa con la Provincia per la messa in sicurezza del ponte tra Via Selvavetere e via del Picchio

Prosegue l’attività di interlocuzione con enti sovracomunali per la messa in sicurezza di ponti e cavalcavia ricadenti sul territorio comunale. Dopo l’indizione della gara d’appalto da parte dell’Astral per il rifacimento del viadotto di Colle Troiano e il finanziamento da parte della Regione Lazio per il rifacimento del ponte di via della Torre, arrivano buone notizie anche per un importante intervento in località Sant’Anastasia.

Grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Comune di Fondi, siglato lo scorso 27 dicembre, la Provincia si farà carico di mettere in sicurezza il ponte che collega via Selvavetere a via Del Picchio.

Si tratta di una strada secondaria che, tuttavia, risulta assiduamente percorsa dai residenti e, soprattutto, dai mezzi delle numerose imprese agricole presenti nelle vicinanze. L’Ente di via Costa si farà carico di mettere in sicurezza il ponte che sovrasta il canale mentre il Comune di Fondi, con la sottoscrizione del protocollo d’intesa, si è impegnato a reperire appositi finanziamenti per programmare la manutenzione straordinaria e ordinaria della rete viaria di competenza. L’opera in questione, come noto, mette infatti in comunicazione una strada provinciale, via Selvavetere, ed una strada di competenza comunale, via Del Picchio.